和泰車Lexus為提供車主尊榮感受，長期舉辦美食饗宴與聯名美食活動，再宣布攜手曾獲得多項國際大賽獎項的在地精品巧克力品牌－「Yu Chocolatier 畬室」，推出限量春節聯名禮盒-「Lexus x畬室巧克力聯名禮盒」自即日起開放預購，售價1450元。

和泰車表示，「Yu Chocolatier 畬室」取自主廚暨創辦人－鄭畬軒之名，鄭畬軒主廚擅長將想像中的創意具象化，帶來獨具風格的驚喜風味，他亦是台灣首位獲得國際「未來50餐飲人獎」殊榮的巧克力職人，入選2023亞洲最具影響力人物，更於「世界巧克力大賽」帶回首面台灣獎牌。

和泰車說明，鄭畬軒主廚追求極致的優質食材，使用法國AOP認證乳品、世界頂級巧克力材料，並透過不斷測試和研發新風味，呈獻無與倫比的巧克力風味饗宴，讓「Yu Chocolatier畬室」被譽為台灣巧克力界的精品。對頂尖品質的追求，更與Lexus追求創新卓越、職人師匠的精神不謀而合。

畬室此次與Lexus合作的聯名禮盒，共開發四款全新客製化甜點，包括「香草費南雪」、「可可果蛋糕」及「Lexus特製餅乾」等。除了客製化甜點，禮盒內另搭配三款畬室經典明星商品，「濃巧克力沙布雷」、「重度巧克力旅者蛋糕」和「橙香旅者蛋糕」。