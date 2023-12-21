臺灣大學生物產業傳播暨發展學系（生傳系），被譽為國內農學院的翹楚，致力於培育卓越的農產業行銷傳播及農鄉社會永續發展的專業人才。為推廣生傳EMBA 113學年度招生，本系將於明年一月份舉辦兩場招生說明會，誠摯邀請有志成為跨領域創新經營精英的您，踴躍參與報名！

【跨領域學習環境 強化農業創新能力】

生傳系主任黃麗君教授表示，臺大生傳EMBA致力於打造行動學習和移動教室的跨領域菁英交流環境，以強化學生的農業創新能力。課程獨具特色，聚焦於國內外農業發展與創新管理，包括永續淨零農業、休閒農業、食農教育、創新創業、行銷傳播等主軸，同時透過行動學習和移動教室的實踐，成為農產業鏈結的橋樑，培養跨領域人才，並締造創新的產業合作學習模式。

【六屆學生豐碩成果 屢獲殊榮】

臺大生傳EMBA迄今已招收六屆學生，其中約有1/6同學曾榮獲農委會百大青農輔導計畫。在農委會漁業署111年度模範漁民評選中，有兩位EMBA菁英脫穎而出，傲視全國漁產業界。此外，各行業精英紛紛以生傳EMBA為首選，包括台灣語音娛樂產業設計先驅、裝置藝術家、台北燈節創意總監以及多位神農獎得主等，皆攜手臺大生傳EMBA攀上專業進修之巔。

【多元背景學子共襄盛舉】

臺大生傳EMBA學生來自各行各業，包含農企業經理人、醫師、律師、會計師等各專業領域的精英。學生群涵蓋農漁會理事長、同業公會理事長、食品、水果、茶葉、五穀、雜糧、水產、養殖、畜產、傳播、飲品、科技、進出口貿易及政府部門等不同行業的負責人與高階主管，形成了一個多元且充實的學習環境。前四屆學生已經成功畢業，取得臺大所頒發的碩士學位。眼下即將邁入第七屆新生招考，誠摯歡迎有志進修臺灣大學碩士學位的考生參加本系舉辦的招生座談會。

本系將舉辦兩場次招生說明會，場地與時間安排如下

第一場次：

113年1月6日（六）14:00

國立臺灣大學雲林校區鋤禾館（地址：雲林縣虎尾鎮學府西路8號）

第二場次：

113年1月7日（日）14:00

國立臺灣大學農業綜合館四樓418教室（地址：臺北市羅斯福路四段一號）

2024臺大生傳EMBA招生交流座談會報名表，請點選以下報名表網址: https://forms.gle/dd5GBf8q8Y339x5N7