路透21日引述橫濱市聲明指出，韓廠三星電子未來5年將投資大約400億日圓（約2.8億美元）成立一座晶片封裝技術研究據點。

另據日媒NHK報導，該座研發據點坐落於橫濱未來港（Minato Mirai）商業區，該計畫自明年開始啟動，日本政府預料將補貼一半支出。

在美國鼓勵盟國共同合作對抗中國不斷壯大的技術實力之際，這項投資也有助於緩解韓國與日本間的緊張關係。

根據橫濱市聲明內容，三星晶片事業主管慶桂顯（Kyehyun Kyung） 指出，這座位在日本的據點將可以讓三星強化自身在晶片領域的領導地位，並且與橫濱當地封裝相關企業結盟。

先前今年3月曾有消息指出，三星正考慮在神奈川縣興建一座封裝據點，藉此深化和日本晶片設備與材料製造商的連結。該公司在當地已設立一間研發中心。