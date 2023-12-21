2023進入倒數計時，又來到辦理財產贈與的旺季來臨，你知道嗎？一樣是贈與，但現金、股票和不動產的贈與，未來的稅負會是天壤之別，父母想贈與子女房產如果沒有事先仔細考量，一旦所有權移轉被認定適用105年房地合一稅，再加上子女受贈不動產的成本認定偏低，未來轉售時可能要面對高額的稅金；反過來說，如果父母運用每年244萬元的免稅額贈與現金，未來子女準備好經濟實力，說不定將來會有能力向父母購買不動產。
風險管理與傳承規劃諮詢專家廖嘉紅表示，不動產贈與主要問題就是，未來出售時的成本太低，每個人該用何種方式傳承不動產，因想法、家庭、人際關係不同，沒辦法有標準答案，最後還是得看個案實際狀況而定。
以下是廖嘉紅粉專「R姐財富方舟-廖嘉紅」的分享：
時序進入12月即將年底，辦理財產贈與之旺季即將來臨。懂得財稅規劃的父母，會善用每年贈與免稅額244萬。
一樣是贈與，但是贈與現金、股票還是不動產，未來的稅務效果大不同。你一定很好奇，一樣都是贈與244萬，到底差別在哪裡呢？
☉房產贈與兒女再出售時，房地合一稅會暴增
陳姐夫妻只有1個兒子，所有的財產都要留兒子，想說運用每年贈與稅的免稅額，將2010年購買市價3000萬的房產，分年贈與給兒子。
分年贈與的「房屋評定現值及公告土地現值」為市價的3成，合計為1000萬。
沒想到兒子持有不到5年，以相同的市價3000萬賣出父母贈與房產，卻要課35％的房地合一稅。
又因受贈的房產再出售，成本認定為「受贈時房屋評定現值及公告土地現值」，於是要付700萬的房地合一稅。
（售價3000萬-成本1000萬)*房地合一稅率35%=700萬的房地合一稅
父母很內傷！兒子也很懊惱，表示不知道會被課這麼高的房地合一稅。
☉房產贈與兒女再出售，房地合一稅暴增的原因有3：
1、出售所得稅舊制變新制：
根據財政部的規定，如果房產是受贈而來，除了因夫妻間互贈取得外，該房屋、土地取得日之認定，應以完成所有權移轉登記日為取得日。
因此105年起父母贈與給子女的房屋、土地，未來再出售都是需採「房地合一所得稅」新制申報。
如父母取得房屋、土地為104年12月31日，直接出售時土地獲利無需申報所得，僅房屋獲利須申報所得。
贈與子女後再出售，出售所得稅舊制變新制，房屋和土地實際獲利皆須申報「房地合一所得稅」，需繳的稅金大幅提高。
2、受贈不動產成本認定偏低:
受贈房產在出售時，其成本認定以「受贈時房屋評定現值及公告土地現值」為準。因此，若受贈時房屋評定現值及公告土地現值偏低，則出售時的實際獲利就會偏高，進而導致房地合一稅增加。
3、持有期間縮短：
該房屋、土地取得日之認定，應以完成所有權移轉登記日為取得日，持有期間縮短。
而房地合一稅稅率與持有期間相關，個人非自住房稅率：
持有2年以內為45％；
超過2年未滿5年，稅率為35％；
持有超過5年以上未滿10年，稅率為20％；
即使持有滿10年以上，稅率也要為15％。
☉贈與現金或股票：
父或母，可每年運用244萬元的免稅額贈與現金或給子女，子女即可運用受贈之資金以自己名義投資、置產。
贈與現金或股票的孳息及投資收益就歸子女所有，不算是父母的贈與，也不用繳贈與稅。
透過分年贈與現金或股票，子女準備好經濟實力，未來也有能力向父母購買不動產。
☉真心的建議：
看到這裡，有智慧的你一定發現了，傳承規劃必須全盤考量，而且要拉長時間，不只是考慮當下。
特別是不動產的傳承，在105年房地合一稅實施之後，必須隨法令及國稅局的態度，更新規劃。
才不會省了贈與稅，再出售時房地合一稅會暴增，因小失大。
本文獲得「R姐財富方舟-廖嘉紅」授權，未經同意不得轉載。
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