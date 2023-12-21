【時報-台北電】周四(21日)北向資金暫時結束連2賣，部分回補12.03億元(人民幣，下同)。此前2個交易日累計賣超36.56億元。

證券時報網統計，截至陸股收盤，北向資金全天成交金額1019.55億元，佔A股總成交額13.92%。

單日滬股通淨買入8.03億元，深股通淨買入4億元，北向資金合計淨買入12.03億元。(編輯：廖小蕎)

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