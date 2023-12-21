【時報-台北電】美股高檔急墜，台股權值王台積電(2330)領跌，航運股逆勢拉高，集中市場今(21日)終場守住17500點。今日外資(不含外資自營商)賣超27.6816億元，投信賣超19.7342億元，自營商賣超32.7589億元，三大法人賣超80.17億元。

外資今日賣超台股約27.7億元，中斷連9日買超之路；外資先前9天狂買台股1106.7億元，使得本月來累計仍買超884.6億元，為12月以來最積極做多的法人。

本土法人延續近期偏空操作，自營商本月大力賣超，投信則是連續第二天賣超。

台股今(21)日受美股四大指數重挫影響，權值電子股台積電、聯發科(2454)及鴻海(2317)下跌，電金類股指數走低，早盤一度重挫逾190點觸及月線，但低接資金進場拉抬航運股及AI部分個股，帶動終場跌幅收斂，集中市場跌91.46點，收在17543.74點，失守5日及10日均線，成交值約3242億元。

早盤股匯市表現不同調，台幣續升。美元指數今早小幅回落，台幣盤中震盪翻紅，中午升值2.4分，暫收31.286元。

美股遇調節賣壓，四大指數均跌，台積電ADR下挫3.7%。台積電跳空開低跌8元，盤中回測月線支撐，電子權值股走勢偏弱，為壓盤重心。

美股高檔急墜，但AI PC題材續熱，台股電子五哥中廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)今早低接買盤推升股價向上；尤其身兼AI伺服器ODM廠的廣達、緯創，股價跌深反彈的步調並未改變，吸引人氣並帶動台股盤中跌點收斂一半的功臣之一。

今日買盤續湧向貨櫃航運股，長榮(2603)續漲，距填息之路僅一步之遙。陽明(2609)午盤過後強攻漲停，一舉重返年線大關，航運類股扮演撐盤主力。（編輯：沈培華）

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