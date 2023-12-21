你知道淨零、生物多樣性保育、永續發展目標等這些永續相關的議題與行動從何而來？企業ESG如何參與台灣在地的自然永續議題？

近年來全球各國競相投入永續轉型，無論在政府、在社區、在企業組織，都帶來不可忽視的影響及挑戰。

永續轉型帶來未來新的商業機制與責任框架，而企業ESG，必須履行淨零目標、生物多樣性保育、以及永續發展目標等的各種永續承諾。

在台灣，里山倡議與國土生態綠網已經為淨零轉型、SDGs及生物多樣性等國際議題具體展現自然永續的在地實踐，不但深具自然碳匯潛力，更是企業ESG的重要標的！

農業部林業及自然保育保署與社團法人台灣環境教育協會12月合作出版《當永續列車駛進森川里海》，爬梳這股永續潮流，從淨零、生物多樣性、永續發展目標，乃至於最新的永續報告架構，是企業與民眾認識自然永續與ESG的入門手冊！台灣環境教育協會將於12月27日上午10點在「林業暨自然保育署大禮堂」舉辦新書發表會，參加者前150名贈送新書1本。

洽詢電話：（07）5506838或網路報名：https://reurl.cc/VNa1ZA