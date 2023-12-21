台灣最具權威的併購獎項「台灣併購金鑫獎」於20日頒獎，裕隆集團與LINE攜手推出LINE GO開放式多元移動服務平台，因跨產業策略合作及成功運用線上平台技術資源，帶動MaaS移動服務及產業價值鏈提升，加速移動生活服務產業數位轉型升級，由投資方裕隆集團旗下裕融企業獲得最佳創意併購獎，合資公司觔斗雲聯網科技則獲得中堅企業併購獎。

裕隆集團旗下子公司裕融企業，近年來持續透過金融投資推動多角化營運及跨產業策略合作發展，藉以整合母集團所屬的汽車價值鏈，今年除整合出行、租賃及用車事業，成立移動服務事業群，也透過收購觔斗雲聯網科技一案，讓計程車、車輛租賃、車輛共享、機場接送及代駕等移動服務帶入LINE生態圈。

由裕隆及LINE攜手打造的LINE GO一站式多元移動服務平台，於10月2日上線，以成為「台灣第一MaaS品牌」為目標，該平台將裕隆集團價值鏈資源，串連LINE生態圈，結合雙方線上及線下優勢，延伸「以科技改變移動服務」的競爭優勢，為用戶帶來更優質多元的移動體驗，不但大幅拓展裕融企業在移動生活服務產業的市場版圖，一舉擴大平台業務項目與會員流量，也加速帶動公司數位轉型與MaaS移動服務及產業鏈價值的提升，獲頒「最佳創意併購獎」。

裕融企業副總經理賴柏安表示，併購不僅是企業之間的資本結合活動，也是企業之間流程的延續、價值的擴張與團隊的結合。裕融企業執行裕隆集團移動服務策略佈局，以企業資本作為後盾，結合相同理念的合作夥伴，共同建立開放式移動服務生態系。

此次與LINE台灣形成合資夥伴，讓裕融企業得以策略投資觔斗雲聯網科技，達到線下與線上資源互補的全域移動願景目標，未來除了能提供客戶更好體驗的整合服務，也讓移動方式經由使用權形式更具選擇彈性；而結合電動車的車隊資源，也讓移動服務進入智能化、分享化、電動化的時代。

裕隆集團移動服務事業群總經理林群盛則表示，裕隆與LINE在開放合作、求新求變的核心價值下，提升移動服務附加價值，打造最佳用戶體驗的MaaS平台，透過OPMS(Open Platform for Mobility Services)移動式服務開放平台策略，將持續創造對用戶最友善的移動用車服務。

觔斗雲聯網科技策略長，同時也是LINE台灣企業戰略部副總經理唐欣表示，投資併購台灣企業是讓外商高效深耕本土的方法，也是迅速拓展業務的一個捷徑，LINE台灣自2017年開始積極在台灣市場進行投資併購的佈局，並在2019年投資觔斗雲聯網科技作為進入交通領域的第一項展開。

唐欣指出，LINE台灣以計程車媒合事業為基礎，引進裕隆集團子公司「裕融」作為策略投資人，旨在打造出行移動服務數位平台入口LINE GO，以提供更多交通出行服務給使用者，目標成為台灣MaaS第一品牌，以拓展LINE台灣的Online Merge Offline以及Life on LINE的重要策略佈局。