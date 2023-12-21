日本製鐵併購美國鋼鐵，投下全球鋼市震撼彈！財信傳媒董事長謝金河表示，這次失落30年的日本發動併購，一定是產業即將發生大變化前兆，並指陸廠產能全開，使鋼市殺成紅海，中鋼過去四季虧損三季，從日本製鐵把高材質鋼材生產基地放在美國來看，近年快速轉型到特殊鋼材的榮剛、精鋼，未來會有大潛力。
謝金河在臉書發文指出，這兩天，日本鋼鐵業龍頭日本製鐵（Nippon Steel）以溢價40%，每股55美元併購美國鋼鐵（US Steel），成為全球大焦點。美國鋼鐵股價應聲大漲，今年大漲90.7%，成為全球漲幅最大的鋼鐵股之一。
他直言，日本製鐵併購美國鋼鐵，這是過去30年來難以想像的事，向來都是美國企業併購全球，這次失落30年的日本發動併購，一定是產業即將發生大變化的前兆。
「美國現有粗鋼產能約1400萬噸，全球排27，日本4400萬噸，全球第4，但和中國一年超過10億噸，都難以抗衡。過去南韓、日本鋼鐵廠都認為中國市場很大，競相在中國投資，如今都因為殺價而虧損。
」
謝金河說，今年景氣不佳，中國粗鋼前10個月生產8.75億噸，今年肯定會超過去年的10.1億噸。市場需求疲弱，中國產能全開，整個鋼鐵市場殺成紅海，過去很少會虧損的中鋼，過去四季虧損三季。
日本鋼鐵業最早跳出紅海，專攻特殊材質的鋼材，形成今年全球鋼鐵股大跌，日本獨漲的現象。像中國寶鋼從12.07跌到4.78元人民幣，太原不鏽鋼從13.4跌到3.7元人民幣，包鋼從4.14跌到1.39元人民幣。這是粗鋼大殺戮。
謝金河提到，日本製鐵今年上漲43.29%，市值大增，也累積併購別人的實力。今年JFE也大漲43.92%，特殊鋼的大同特殊鋼股價從2940大漲到7290日圓，漲幅70.82%，神戶製鋼從326大漲到2179日圓，漲幅173.3%，這是跳出紅海走向藍海的典範。
「這次日本製鐵看中美國高爐廠比重只有三成，日本將增加高爐廠比重，把高材質鋼材生產基地放在美國，這是日本選邊站的重要抉擇。」謝金河指出，台灣的榮剛、精鋼，在這些年快速轉型到特殊鋼材，未來會有大潛力，仍然沈浸在ECFA讓利催眠的業者，也必須趕快醒過來。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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