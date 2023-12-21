【時報記者王逸芯台北報導】大陸國務院關稅稅則委員會宣布，自明年元旦起，對台中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》(ECFA)部分產品關稅減讓。中方清單產品包括丙烯、丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿(三氯甲烷)、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚物(乙丙橡膠)、其他初級形狀的烯烴聚合物。
經濟部今日對此表達遺憾，並提醒世界經貿依賴中國的風險。經濟部表示，兩岸都是WTO會員，貿易爭端應該在WTO機制下討論解決。
經濟部也以三面向點出中方此舉效果有限。第一，相關產品今年1-11月對中出口金額約為18億美元，占我國對中出口金額只有1.3％，其中絕大多數(約16億美元)的商品稅率將變成1％或2％，且多數為台商在中國設廠所需要的上游原料，為生產時的調節使用。
第二，今年1-11月，台灣對中出口占整體出口比例，已由過去的四成以上降低到約35％，顯示台灣近年來的產業發展、全球布局已見成果，中國此次片面行為對台灣的出口影響有限。
第三，今年整體石化業對中出口原就衰退三成以上，主因是中國石化業大量擴產，自身產能陸續開出，加上中國經濟復甦緩慢，使得中國已成全球石化業的紅海市場，台廠本就已啟動全球布局、發展差異化商品，經濟部也會提供政策工具協助業者。
經濟部並表示，取消ECFA優惠稅率，恢復最惠國稅率，並不是不能出口，相關產品的稅率為1%-6.5%不等，絕大多數金額為1%跟2％，經濟部已經與相關業者密切聯繫，也會跟業者就各項產品所需要的低碳化輔導、智慧化生產、分散市場拓銷以及鼓勵差異化商品研發等四大面向持續支持，也會視情況增加政策工具資源，加碼補助跟輔導。
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