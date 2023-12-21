對於大陸指台灣構成貿易壁壘，並於今（21）日宣布自明年元旦起中止ECFA中12項產品關稅減讓，國發會主委龔明鑫強調，中止ECFA對經濟衝擊很有限。至於對產業因應，經濟部次長陳正祺認為石化產業市場已經很飽和，業者多以主動分散市場，對於受到大陸經濟脅迫所影響的業者，已準備好相關政策工具，屆時會加碼補助跟輔導。

對於12項產品是否會會再擴大？經貿辦副總談判代表楊珍妮僅說，認定該舉是經濟脅迫，實際上整個貿易壁壘調查要到明年1月12日，中間過程中都有演練跟推測，也會隨時應付。對於任何措施提出都做好準備，強調風險可以管理。

陳正祺也說，這12項產品都在原來的評估當中、都有充分評估，目前12項裡面，8項法定稅率2％、2項6.5％、1項10％，其中2％裡面有2項暫定稅率是1％，待陸方實施後，原則回到最惠國稅率。

針對產業的影響及因應，陳正祺說，以石化產品來說，因為大陸在2015年十三五計畫後，全力發展石化產業，部分品項市場已經相當飽和甚至產能過甚，業者已經主動分散市場，今年跟去年比，衰退超過2成，裡面出口比較多。而這些出口到大陸石化產品，去年約有20億美金，並強調經濟部跟業者有充分討論，也了解市場趨勢跟變化。

陳正祺說，經濟部會用四大策略因應，包含低碳化、智慧化等改善體質，再來強化競爭力、發展差異化產品和分散市場。此外，受到大陸經濟脅迫所影響業者，也準備好相關政策工具，到時候會祭出加碼補助跟輔導。

龔明鑫分析，影響分兩層部分，對個別廠商影響，一定會全力協助，包含分散市場等，然後針對稅率有差異，會思考價差要怎麼透過石化產品品質差異跟其他市場協助。

至於對整體經濟影響，龔明鑫說比例算是非常低，因為整體ECFA佔出口不到4％，12項項比例又更低，對經濟整體衝擊很有限，明年經濟成長率不會有改變，還是會超過3％

行政院發言人林子倫21日轉述陳揆裁示時指出，大陸在貿易壁壘調查過程中不僅缺乏公開透明，更跳過我方結論扭曲事實，片面斷定我方違反WTO及FCFA等規範，我方已展現最大誠意，多次呼籲在WTO架構下雙方可隨時協商，但陸方仍恣意而為，且陸方在調查報告時間上又刻意安排，顯見政治目的大於經濟目的，實屬經濟脅迫。

陳建仁強調，針對後續風險及損害，我方均已做完善管理及控制，請各部會持續協助業者分散市場風險，勿過度依賴單一市場，並呼籲業者及民眾勿聽信不實傳言，他也呼籲，台灣與大陸同屬WTO會員國，如果有相關貿易問題可以直接依WTO機制相關規範處理，只要中國有誠意，兩岸隨時可依WTO機制啟動協商。

攸關「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）存廢的大陸對台貿易壁壘調查結果提前於日前出爐，認定台灣構成貿易壁壘。按照陸方21日公告，台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了ECFA規定。國務院關稅稅則委員會發布公告，決定中止ECFA部分產品關稅減讓，自2024年1月1日起，對原產於台灣地區的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA稅率，按現行有關規定執行。而ECFA早收清單共計539項，出口到大陸金額在去年降到205億元，佔對大陸出口總額17％。