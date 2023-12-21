【時報記者莊丙農台北報導】東陽(1319)今天召開董事會，選出副董事長吳永茂接任董事長，原董事長吳永豐為榮譽董事長，展現東陽「傳承與永續」的經營信念。
吳永茂擅長企業經營管理，早年帶領東陽，建立規章制度與人才培育、開發外銷市場，繼而規畫國外設廠，全球資源整合與布局，東陽站穩全球AM最大供應商的龍頭地位。
東陽指出，吳永豐擔任董事長期間，帶領東陽股票上市，與兄弟齊心協力拓展海外生產據點，擴大營業規模，東陽從在地企業成長為國際化企業。卸任後傳承經驗，擔任榮譽董事長。
東陽整合事業資源，進行全球運籌管理，充分發揮資源運用的最大效益，串聯汽車塑膠、鈑金內外裝部品、風扇馬達等產品線，持續提高OEM、AM兩大市場的規模與競爭能力，再創東陽營運新榮景。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：