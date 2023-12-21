【時報編譯張朝欽綜合外電報導】西班牙政府宣布，將買進和持有西班牙電信(Telefonica)10%股份，以抵禦以及平衡沙烏地阿拉伯STC集團的壓力。此前STC集團收購西班牙電信9.9%股份，成為該公司最大股東。
西班牙電信股價在周三上漲3.2%。
西班牙預算部說，政府部門股東的出現，將強化該公司所有權的穩定性。依照目前的市值計算，10%持股相當於價值20億歐元(約22億美元)。
西班牙經濟部長Nadia Calvino說，此舉一致於法、德等其它歐洲大型國家的作法，增持大型戰略公司的股票。
以下為歐盟四大經濟體持有關鍵企業的名單，初步觀察，主要分布在銀行、電信、公用事業、航空等產業領域。
●法國
法荷航空(Air France-KLM)：法國擁有28.6%股份，為法荷航空最大股東，其次是荷蘭政府，持股比例為9.3%。
空中巴士：法國政府為第一大股東，持股10.9%；德國政府則持有10.8%；西班牙政府為4.1%。
法國電力(EDF)：法政府在2023年6月國有化該公司。
Engie集團：政府為該能源集團最大股東，擁有23.6%的股份。
Orange：政府持有13.4%，為該電信公司最大股東。
Safran：該航空引擎製造商，毫無疑問的，法政府持股11.2%，為最大股東。
●德國
德國商業銀行(Commerzbank)：在金融海嘯過後，政府出手紓困，至今仍持股15.8%。
德意志電信：政府直接和間接持股超過30%。
能源公司Uniper：在俄烏戰爭爆發天然氣供應危機之下，政府收購該公司99.1%股份。
●義大利
西雅那銀行集團(MPS)：在私有化之下，政府在上個月出脫25%持股，但是仍持有39.2%股份。
國家電力(Enel)：政府持有23.6%。
義大利天然氣(Italgas)：該天然氣分銷商，政府持有26%，為最大股東。
義大利郵政：政府是最大股東，持有64.3%的股份。
義大利電信：政府持有9.8%股份，為第二大股東，僅次於法國媒體集團維旺迪(Vivendi)。
●西班牙
凱克薩銀行(Caixabank)：政府持有該銀行17.3%股份，是第二大股東。
國防企業Indra：政府持股27.99%。
西班牙電信：政府將通過國有的SEPI公司收購10%的股份。
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