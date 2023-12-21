【時報-台北電】大陸前11月全國網路零售額14兆元，年增11%，實體網零對社零成長貢獻率達31.4%，佔社零比重達27.5%，創歷史新高。「雙十一」促進消費需求進一步釋放，根據商務大數據監測，11月當月，網零增速較上月加快1.7個百分點。數位、綠色、健康消費熱度攀升，智慧手錶、環保塗料、保健按摩器銷售額年增超50%。元旦春節接近活化線上旅遊市場，出境遊線上銷售額較去年同期成長超10倍。
據監測，11月直播電商維持快速成長動能，持續賦能實體商家，店播銷售額佔比增至一半。人工智慧協助降本增效，虛擬試衣間、智慧客服、數位人24小時直播等加速應用程式。快遞物流應用大數據規劃運力，投入智慧分類與搬運機器人、無人車等設備，提升配送時效，優化消費體驗，「雙十一」物流運作趨穩，當日達、隔日達比例大幅提升。（編輯：張嘉倚）
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