【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】彭博報導，多名知情人士透露蘋果正在加快混合實境（MR）頭顯Vision Pro的生產步伐，預計將在明年2月開賣。

消息人士表示，從數周前開始，中國代工廠就全速加快生產這款新產品，蘋果預計明年1月底完成備貨，並在2月正式開賣。

蘋果周三致函軟體開發商，通知他們為Vision Pro「做好準備」，並敦促這些公司使用最新工具來測試其應用程式，並將他們的軟體發送給蘋果以取得反饋。報導指出，這是Vision Pro即將上市的另一個跡象。

蘋果在今年6月的WWDC大會發表首款MR頭顯Vision Pro，其定價為3,499美元，預計明年初上市。

《金融時報》在7月初報導，Vision Pro設計的複雜度和生產難度迫使蘋果下修生產目標，而打造「平價版」MR頭顯的計畫也因此推遲。報導指出，立訊目前是蘋果唯一一家Vision Pro組裝廠。

彭博報導指出，除了一般消費者之外，蘋果也鎖定兩大關鍵市場：企業客戶與學校。此外，蘋果也已經在開發新版的MR頭顯作業系統VisionOS，預計在2024年晚些時候與其他主要產品的作業系統一起亮相。

《金融時報》報導，中國代工廠立訊精密是Vision Pro唯一的組裝廠。摩根士丹利在今年早些時候出具報告指出，Vision Pro的供應鏈有11家台灣廠、7家中國廠、2家韓國廠和1家日本廠。11家台灣供應商包括台積電、日月光、GIS-KY、和碩、台郡、臻鼎-KY、大立光、欣興、景碩、南電、采鈺。