哈瑪斯地道資料照。(圖/ 美聯社)

以色列軍方今天表示，他們在加薩市中心發現一個主要的哈瑪斯（Hamas）指揮中心。此外，聯合國表示，以色列今天要求加薩走廊南部大城甘尤尼斯大片地區民眾撤離。

美聯社報導，以軍表示已揭發巴勒斯坦武裝集團「哈瑪斯」在整個加薩走廊（Gaza Strip）用來運送武器、武裝人員和物資的一個龐大地下網路中心。以色列先前曾說，摧毀哈瑪斯地道是這波攻勢的一大目標。

這項消息發布的同時，哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）抵達埃及談判。這場談判目的在促成哈瑪斯和以色列臨時停火，以及促成雙方互換人質和囚犯的新協議。

以色列軍方護送多名以色列記者進入加薩市（Gaza City）中心的巴勒斯坦廣場（Palestine Square），展示所謂的哈瑪斯地道網路的中心。

軍方指揮官號稱他們發現了哈瑪斯高層使用的辦公室、地道和電梯。軍方公布地下辦公室的影片，並聲稱發現一台屬於哈瑪斯神秘軍事指揮官戴夫（Mohammed Deif）的輪椅。戴夫已多年未在公開場合露面，路透社先前引述哈瑪斯消息人士報導說，戴夫在以色列的一次暗殺行動中失去了一隻眼睛，一條腿受重傷。

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）說，以軍已找到一片巨大的地下建築群，並說哈瑪斯人員「都經常使用這些基礎設施，無論是在緊急情況下還是在10月7日戰爭爆發時」。他說，地道橫跨加薩並通到各大醫院。上述說法無法獨立核實。

哈加里也指出，以色列已在逐步減少在加薩北部的行動，包括加薩市，以色列已在當地與哈瑪斯武裝分子作戰數週。他說以軍已進入哈瑪斯最後一個大本營所在的加薩市圖法區（Tufah）。

以色列軍事行動目前主要集中在加薩南部，據稱哈瑪斯高層藏身於此。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在影片聲明中表示：「我們將持續戰到最後。這場戰爭將持續下去，直到哈瑪斯被殲滅，直到我方勝利。任何認為我們會停止的人都是不切實際。」

法新社報導，聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）表示，以色列發布的地圖顯示了涵蓋約20%甘尤尼斯市（Khan Yunis）的新區域，這些區域已被標記疏散。

聯合國人道事務協調廳說，在以哈戰爭爆發前，這片地區人口超過11萬人，還包括32個避難所，容納超過14萬名國內流離失所者，其中絕大多數是先前在加薩北部流離失所。

以軍今天表示已「對甘尤尼斯軍事指揮和控制中心數十名恐怖分子和恐怖分子基礎設施發動陸海空行動」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1121221