馬來西亞對以色列航運公司以星（ZIM）等發布相關禁令，通訊部長法米（Fahmi Fadzil）指出，這項禁令凸顯政府發出明確訊號，不承認以色列，也不同意有利於以色列的經貿活動。

首相安華（Anwar Ibrahim）昨天聲明禁止以色列航運公司以星及所有懸掛以色列國旗船隻靠泊大馬港口。

新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導，法米認為，這項措施符合大馬對以色列議題的一貫立場，捍衛長期以來對解救加薩人民困境承諾，不承認以色列的暴行。

他表示，禁止以色列與前往以色列船舶在大馬港口靠泊或裝運貨物，並不會對大馬與其他國家貿易關係造成顯著影響。

法米認為，大馬不承認以色列，也不會和以色列有任何方面的合作。

他在社群媒體平台臉書（Facebook）以圖文並茂方式貼文，對以色列航運公司以星船隻、懸掛以色列國旗船隻與前往以色列船隻都劃上「✕」的符號，說明這些船隻均禁止靠泊大馬任何港口。

新海峽時報也引述吉隆坡大學（Universiti Kuala Lumpur）經濟分析教授艾米（Aimi Zulhazmi Abdul Rashid）分析，這項禁令是一個勇敢的決定，反映全球多數人對這個議題的情感，大馬應維護自主主權，與巴勒斯坦團結一致。

普特拉商學院（Putra Business School）副教授阿邁德（Ahmed Razman Abdul Latiff）認為對大馬影響不大，大馬和以色列沒有外交或正式貿易關係，這項行動與聯合國的原則一致，不支持以色列對加薩暴力行徑。

阿邁德說，雖然美國是大馬的最大貿易夥伴之一，但這項禁令並不會對美國與大馬關係有重大影響，相信美國不會對大馬採取行動。

另外，前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）透過社群媒體平台臉書（Facebook）貼文表達支持立場。他說，大馬於2002年批准以星靠泊大馬港口，是對以巴和平抱期望，後來更批准以色列板球隊訪問參賽，希望外界看到以穆斯林為主的大馬人民也能與其他宗教信仰群體和諧共處，結果仍徒勞無力，以色列持續屠殺巴勒斯坦人民。（編輯：韋樞）1121221