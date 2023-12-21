【時報記者王逸芯台北報導】大陸出手！今(21)日最新宣布，因台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了《海峽兩岸經濟合作框架協議》(ECFA)規定，故對丙烯等12項產品進口中止協定稅率。包括丙烯、二甲苯PX及聚丙烯共聚物COPOLYMER等均在名單中，市場擔憂台塑四寶中生產上述產品的台塑化(6505)、台化(1326)，現階段台塑化評估影響不大，台化則積極應對。身為石化公會理事長也是台塑化總經理曹明認為，大陸終止ECFA部分優惠絕對不是最後1次，希望政府可以重視對國內產業的衝擊。
石化公會理事長也是台塑化總經理曹明表示，台灣石化產業去年對大陸出口約62.4億美元、年減少31.85%，其中受惠早收清單的規模在17億美元左右，雖然金額已相較以往減少許多，但國內約4成的石化產品都是銷往大陸與香港，此次大陸終止ECFA部分優惠也絕對不是最後1次，很可能會陸續宣布，希望政府要重視對國內產業的影響。
曹明強調，大陸此舉對國內石化產業一定會產生衝擊，雖然影響程度仍須評估，希望政府能站在貿易公平的立場上，積極協商解決。
以台塑化丙烯來說，台塑化兩個廠生產丙烯每月產量視客戶需求而定，約16至20萬噸，但現在主要供應國內業者為主，以前每月會有一、兩船送到寧波生產聚丙烯，不過現在台塑寧波廠已蓋丙烷脫氫廠，現在已試車，產量會慢開出，影響不大。
至於台化部分，公司回應表示，有關大陸公告終止ECFA的部分項目，對台化會有一定程度的影響，12項當中主要是對二甲苯PX及聚丙烯共聚物COPOLYMER的部分，但是台化早有料想到關稅減讓可能有變，已經有一些對策在處理因應，也會想辦法進一步再減輕影響的程度。
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