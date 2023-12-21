金寶（2312）及仁寶（2324）合計持股逾46％的泰金寶-DR（9105），今（21）日爆量上漲約2％，到下午1點15分以後，成交量已近20萬張，創史上第三大量。

金寶及仁寶昨（20）日才雙雙放量大漲，今天資金輪動至泰金寶-DR，泰金寶-DR 11月營收為134億元，為近一年來單月新高，月增率為5.25％，外資近日偏多操作。上周五泰金寶-DR公告自即日起至2024年1月31日止，開放股東2024年股東大會議案之提案以及董事人選之提名權。

泰金寶-DR歷史前二高成交量各為2020年10月28日261,128張及2020年10月26日的253,829張，當日股價各收漲0.59％及9.91％。