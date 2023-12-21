特斯拉執行長馬斯克持有的社群平台X（先前稱為twitter）21日發生全球大當機狀況，用戶無法查看貼文，只能看到Welcome to X的訊息，路透社報導也提到，X Pro（前身為TweetDeck）也出現類似狀況。目前X在全球約有5.5億用戶。

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