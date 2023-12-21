【時報記者葉時安台北報導】中鴻(2014)周四召開法說會，國際鋼市氛圍好轉，各國鋼廠挺價意願仍高，鋼價回升態勢明顯。公司表示，12月鋼價已較今年前幾個月水準走揚，預計2024年第一季隨著下游階段性補庫啟動，鋼價將有望穩健上揚，後續已逐步邁入碳有價時代，未來鋼價更欲低不易。展望鋼市上，今年第四季、明年第一季鋼市基調拚穩定。

中鴻董事長曾貴松表示，今年鋼市不佳，不過今年下半年全球各鋼廠減產、歲修、關停高爐，加上國際經濟情勢逐步改善，通膨緩解、歐美升息循環接近尾聲，消費性電子產品庫存去化告一段落，汽車產業復甦，各國可望擴大基建，大陸市場復甦將優於預期，皆帶動鋼市逐步升溫。

台灣鋼市供需分析，台灣主要普通鋼材今年前9月表面消費量統計年減4.7%，據台灣鋼鐵工業同業公會資料，累計表面消費量鋼品別，熱軋鋼板捲為256萬7628噸，同比增加2.9%；冷軋鋼板捲為73萬4142噸，同比減少20.3%；鍍鋅鋼捲片為70萬352噸，同比減少26.4%。台灣鋼材前五名主要出口國為比利時、日本、馬來西亞、越南及西班牙，鋼材出口數量占2023年1-10月出口總量約47.7%；出口金額則占當年度約44.3%。

後續鋼價觀察，美國因車廠罷工事件落幕，加上前期下游採購謹慎、庫存偏低，鋼價自9月低點大幅上揚；歐洲鋼廠先前因虧損已陸續關停高爐，並開始提價反應成本，隨著減產效應發酵，鋼價逐步回升。大陸方面，受10月官方增發國債消息提振，市場信心明顯回升，加上冬季空品因素抑制供給、下游需求保持韌性，鋼市供需趨於平衡，鋼材行情有所抬升。整體而言，隨著季節性因素消除，製造業基本需求穩定釋出，國際鋼市氛圍好轉，且在煤鐵行情高位支撐下，各國鋼廠挺價意願仍高，鋼價回升態勢明顯。

此外，受惠全球通膨改善及升息周期接近尾聲，各國政府有望加大經濟刺激力道，預計2024年第一季隨著下游階段性補庫啟動，鋼價將有望穩健上揚。此外，當前全球持續朝碳中和目標推進，已逐步邁入碳有價時代，未來鋼價也欲低不易。

中鴻總經理朱敏進一步說明，以基本面來看，明年降息明確，將使得美元指數往下走，鋼價要往下的蓋率低；以機會面，目前兩場戰爭，即使繼續打，也會有軍工需求，若停戰更有重建需求湧現。

全球粗鋼產量說明，根據World Steel Dynamics(WSD)2023年11月10日的報告，預計2023年全球粗鋼產量為18.87億公噸；2024年預測為19.08億公噸，同比略增1.1%。此外，WSD認為大陸經濟或難以支撐其鋼鐵消費量增長，2024年大陸粗鋼產量預測將減少1.5%，來到10.25億公噸。

全球鋼鐵需求說明，根據2023年10月世界鋼鐵協會(worldsteel)報告，隨高通膨的影響逐漸消退，加上汽車業復甦及政府加大基建投資，預計2023年全球鋼鐵需求成長1.8%，達18.15億噸。其中，印度經濟保持強勁，建築業的成長、基建支出及私人投資推動該國2023年鋼鐵需求成長8.6%。東協地區僅管因海外需求疲弱導致出口放緩，然而該地區基建投資及國內需求仍驅使鋼鐵需求增長。

展望2024年鋼需，已開發經濟體、歐盟地區因終端去庫存周期結束，2024年鋼需有望迎來反彈。加上印度、東協地區的穩健成長，WSD預計全球鋼鐵需求將持續增長1.9%至18.49億噸。