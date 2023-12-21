中國大陸出招中止ECFA部分產品關稅減讓，含蓋丙烯等12項石化產品。經濟部今回應，對中方再次把經貿政治化表達遺憾，對於部分石化產品的ECFA優惠恢復原來稅率，經濟部認為有三個原因凸顯這樣的經濟脅迫行為成效相當受限。包括今年產品僅占前11個月我出口金額的1.3％、石化業對中出口本就衰退3成以上等。

經濟部指出，最惠國稅率不是不能出口，相關產品的稅率為1％-6.5％不等，絕大多數金額為1％跟2％，經濟部已經與相關業者密切聯繫，會提供業者低碳化輔導、智慧化生產、分散市場拓銷以及鼓勵差異化商品研發等四大面向支持，也會視情況增加政策工具資源，加碼補助跟輔導。

至於影響有限三大原因，首先是我方檢視受影響相關產品出口至中國情況，今年1到11月對中出口金額約為18億美元，占我國對中出口金額只有1.3％，其中絕大多數（約16億美元）的商品稅率將變成1％或2％，且多數為台商在中國設廠所需要的上游原料，為生產時的調節使用。

第二，今年1-11月，台灣對中出口占整體出口比例，已由過去的四成以上降低到約35％，其中強勢的半導體產品更占五成以上，近九成為加工組裝後另外銷往世界的中間財，顯示台灣近年來的產業發展、全球佈局已見成果。

最後是今年整體石化業對中出口原就衰退三成以上，主因是中國石化業大量擴產，自身產能陸續開出，加上中國經濟復甦緩慢，使得中國已成全球石化業的紅海市場，台廠本就已啟動全球佈局、發展差異化商品，經濟部也會提供政策工具協助業者。

最後該部聲明，時值我方大選前夕，中方再次把經貿政治化、工具化，要表達遺憾。我方持續呼籲，兩岸都是WTO會員，貿易爭端應該在WTO機制下討論解決。