台股今(21)日集中市場收跌91.46點，報17543.74點，跌幅0.52%，成交量3242.27億元。台積電下跌1.37%，收577.00元；聯發科下跌0.71%，收976.00元、鴻海收跌0.96%。人氣成交量最大前十檔分別為：陽明、泰金寶-DR、中工、英業達、仁寶、宏碁、緯創、長榮、萬海、康那香。

在上市類股中，以航運業族群、橡膠業族群表現最為亮眼，漲幅分別為3.37%、1.04%；電機機械族群走勢則較為疲軟，下跌1.32%。

上市股中有5檔漲幅9%以上，其中2檔一度攻上漲停。收盤漲幅前十名分別為：陽明(9.92%)、中福(9.90%)、昶虹(9.88%)、萬海(9.36%)、麗清(9.17%)、中工(6.34%)、泓德能源-創(5.69%)、緯穎(5.19%)、南亞科(5.01%)、誠研(4.84%)。

上市股中有2檔跌幅9%以上。跌幅最重前十名分別為：聚隆(-9.03%)、恆大(-9.02%)、鼎固-KY(-8.84%)、波力-KY(-6.69%)、毛寶(-6.23%)、秋雨(-5.26%)、正峰(-4.33%)、科定(-4.17%)、金寶(-4.14%)、智原(-4.10%)。

在上櫃類股中，以航運業族群、光電業族群表現最為亮眼，漲幅分別為1.55%、0.38%；文化創意族群走勢則較為疲軟，下跌1.91%。

成交量前十名人氣指標為：安國、正德、松瑞藥、台燿、華星光、旺玖、福華、新復興、台半、正基。

上櫃9%以上漲幅共有5檔。收盤上漲前十名上櫃股分別為：益張(9.92%)、三一東林(9.88%)、世坤(9.88%)、益得(9.86%)、華義(9.84%)、世紀(8.84%)、正基(8.18%)、系微(7.35%)、榮群(5.67%)、熱映(5.46%)。

跌幅最重前十名分別為：浩鼎(-8.08%)、台灣銘板(-7.14%)、瑞基(-6.28%)、弘煜科(-6.18%)、康全電訊(-5.63%)、宏易(-5.24%)、德微(-5.21%)、駿吉-KY(-5.05%)、浩泰(-5.00%)、御頂(-4.85%)。

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