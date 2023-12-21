【時報記者王逸芯台北報導】儘管產業界、部分研調機構看好2024年智慧型手機將出現回溫，主要動能來自於AI驅動的換機潮以及預期全球經濟環境將有所改善，惟IDC針對智慧型手機出具最新追蹤研究，認為受到經濟環境及消費者換機週期拉長影響，2024年全年出貨台數將下跌2.3%、至486萬台，但ASP將因為匯率、成本提升及手機原廠資源集中在中高階產品的因素而有2.2%的成長。

根據IDC最新全球手機季度追蹤報告統計，2023年第三季台灣智慧型手機市場總量為126萬台，年下滑3.1%。台灣智慧型手機市場持續受到經濟環境變化及消費者換機週期拉長的雙重影響，呈現下滑趨勢。儘管如此，隨著手機的需求量降低，手機原廠逐漸調整策略，將資源更加集中在中高階產品的銷售，以提高產品平均售價(ASP)。今年第三季相較去年同期，ASP呈現3.3%的成長，這意味著手機原廠致力提供更具競爭力的中高階智慧手機，以滿足消費者對產品性能的追求。

今年第三季台灣穿戴市場總量為125萬台，年對年成長2.4%。其中智慧手錶市場第三季出貨量為30萬台，年對年成長10.2%，受益於智慧手錶和智慧手環之間的轉換，智慧手錶市場持續維持成長的態勢。智慧耳機方面，第三季出貨量為77萬台，年對年衰退2.9%，其中真無線藍芽耳機(TWS)台數占比為92.1%。智慧耳機市場持續受到消費者財務分配的影響，再加上台灣智慧耳機市場需求持續疲軟，導致了年度出貨台數的下滑。

IDC助理市場分析師江靖婷表示，台灣智慧型手機市場，預期2024年將持續受到經濟環境及消費者換機週期拉長的影響，全年出貨台數下跌2.3%至486萬台；而ASP也將因為匯率、成本提升及手機原廠資源集中在中高階產品的因素而有2.2%的成長。台灣穿戴市場2024年整體將成長1.1%至384萬台，其中智慧手錶將成長4.7%至95萬台。