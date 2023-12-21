【時報-台北電】綠界科技(6763)訂定112年上半年度現金股利，每股將配發9.10000003元，除息交易日113年1月11日，最後過戶日113年1月12日，停止過戶期間113年1月13日至17日，除息基準日113年1月17日，現金股利發放日113年2月7日。(編輯：廖小蕎)

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