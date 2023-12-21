【時報記者莊丙農台北報導】台股受美股明顯拉回影響，指數開低震盪，航運股逆勢突圍，尤其貨櫃三雄強勢表態，成為台股亮點，終場指數以17543.74點作收，下跌91.46點，跌幅0.52％，成交金額3242.27億元。
近期焦點仍是聯準會利率會議釋出超級鴿派的訊息，在市場預期2024年第2季正式展開降息下，有利於資金行情的動能，也激勵近期美股的創高。今天台股雖然受到美股影響走低，不過，開低後觸及月線支撐，終場留下百點的下影線，資深分析師柯孟聰認為，美股是連續創高後的急速拉回，在多頭市場屬於正常表現，美、台股連動性高，台股今天同步回檔，但回測月線得到支撐，顯示還在周K線的邪惡第五波的多頭趨勢裡，多頭火種並沒有熄滅。
外資即將進入放假，ETF持股調整差不多，但市場還是看見像是廣達(2382)等AI族群持續反彈，而除了AI股受青睞外，外資轉進貨櫃三雄，尤其陽明(2609)更為明顯，今天盤中率先拉出漲停。這也顯示市場主流分批的進行，維繫多頭輪動格局，預期元月、過年紅包效應可延續，農曆過年前仍然看多。不過，兔年表現相對高，龍年表現就相對壓力較大，農曆年度更替後，恐會有較大波動。
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