揮別今年，2024年市場將迎來降息循環，針對明年總體經濟預測，兆豐證券今（21）日舉辦「掌握投資 贏向2024投資展望說明會」，會議現場及線上直播吸引數百名投資人同步關注。

兆豐證券陳佩君董事長表示，這是公司在疫情之後首次舉辦投資展望說明會，適逢市場重要的轉換點，因此這次活動除了由兆豐國際投顧分析台股展望外，也特別邀請台經院景氣中心主任孫明德深入剖析全球經濟趨勢及景氣脈動，為2024年全球資產布局提供投資方向，協助客戶在市場轉捩點掌握趨勢。陳佩君董事長特別提及秉持專業創新和誠信服務的經營理念，兆豐證券結合期貨及投顧兩家子公司的資源，致力提供客戶全方位的服務，落實公平待客理念。

2024 年全球經濟復甦面臨諸多挑戰

評估目前全球經濟及產業景氣影響，台經院景氣中心主任孫明德針對2023年及2024年全球GDP預測進行報告。報告內容涵蓋了美國、中國、歐洲與東南亞等重要經濟體，並討論了政治和經濟因素對各地區經濟的影響。

孫明德表示明年很有可能出現「美中不足，全球受累！」的現象，主要指的是國際兩大市場經濟表現都不如預期，美國金融壓力大、債務創新高，中國房地產仍有逆風，波及全球外銷市場。此外，消費者信心不穩定，還將受到美國大選和以哈戰爭等事件的影響。孫明德指出，美國升息效應目前尚未完全顯現，因此2024年市場仍需要警惕金融波動的可能風險。而回到台股製造業方面，對於明年景氣則是相當樂觀。

明年台股重點走向 Fed貨幣政策是關鍵

針對台股部份，兆豐投顧專業副總黃國偉觀察，台股已接近歷史高點18,619點。展望2024年兆豐投顧對於台股行情抱持中性偏正向的看法。

影響台股的重大因素之一為Fed貨幣政策，根據CMIE FedWatch tool截至12月中旬的數據顯示，預計到2024年5月1日的 FOMC會議，降息的可能性約為 80％＞然而，由於通膨數據難以達到預期目標區間，且大多數機構，如IMIF，並未預測美國經濟將出現衰退，若在2024年6月後啟動降息，對風險資產評價上升將具有利好作用，以及若國際美元將因此走弱，資金將流向新興市場，其中包括台股受惠。

黃國偉亦提醒留意投資風險，在2024年初將迎來台灣總統大選，接下來還有11 月美國大選，雖有行情作多預期，但也有政局不穩的潛在風險等。綜觀整體，總體經濟在2024年認為將不致出現大幅變動，但值得一提的是，台灣半導體產業復甦力道強勁，2024年企業獲利佳，除基本面外，美國總統大選也是牽動金融市場的重要因素，將有利台股表現。

龍年投資 聚焦「3A、2C」五大亮點投資趨勢

兆豐投顧董事長李秀利指出，龍年投資將聚焦於「3A、2C」五大亮點投資趨勢。3A包括AI伺服器、AIADAS、AI軟硬體服務；而2C則指CPO共同封裝光學元件（Co-Packaged Optical Component）與潔淨能源（CLEAN，即綠能與儲能）。在相關產業值得留意的包括半導體先進製程、高階封測與設備、IC設計、網通、光通訊、電子零組件、風電與重電等類股。

龍年投資除了基本面外，還需要密切追蹤內外資法人的籌碼動向，影響國際資金的首要關鍵仍然在於Fed的利率政策走向，特別是對於降息時機的預測。Fed 降息將對主要股市、匯市和債市產生連動影響，期待降息刺激消費復甦，帶動AI、半導體、綠色能源等亮點產業的營收和盈利雙重成長。

兆豐證券透過此次活動，讓投資人提前掌握投資新方向，贏向2024年。此外，兆豐證券致力於提供客戶全方位的理財服務，讓投資變得更簡單，活動現場特別規劃體驗區，展示兆豐e存股和MegaGo每股購，讓投資人親身體驗便利及貼心的投資服務。這兩項產品皆榮獲今年第20屆國家品質玉山獎最佳產品類的肯定。兆豐證券持續運用金融科技，以提升現場和線上服務效能為目標，搭配兆豐證券行動VIP和Line@理財小秘書，讓客戶感受更高質感和更溫暖的投資體驗。