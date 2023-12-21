勞動部勞保局公布至12月15日止，大臺中作物栽培職業工會積欠勞保及職保保費超過寬限期，提醒加保該工會勞工注意，雖本次僅1家職業工會欠費未繳，但日前統計卻發現，至今年7月底止，全台共積欠逾60億元勞保費未繳，而職業工會、漁會的欠費名單中，更有近3成積欠逾10年，讓勞保基金財務狀況雪上加霜。

勞保局日前統計至7月底止，各投保單位及職業工會、漁會會員欠繳的勞保費逾60億元（不含轉銷呆帳部分），較2016年增加逾14億元，增幅30.48%，其中以一般事業投保單位欠費48.7億元最多，占比81%。

至於職業工會、漁會部分，會員累計欠費超過11億元，且其中高達27.86％更積欠超過10年，若再計算轉銷呆帳的9.7億元欠費金額中，積欠逾10年者更逾4成，占比高達44.09％。

審計部指出，由於被保險人於繳清欠費及滯納金後，就能立即恢復請領勞保各項給付權利，加上勞保給付項目及內容多非屬經常性或急迫性，加上可隨時補繳，後續給付權利也不受影響，導致部分欠費者存取巧心態而長期欠費。

因此，審計部建議參酌「國民年金法」規定，明訂長期欠費的職業工會、漁會被保險人，未繳納保費期間不計入保險年資，以及研訂欠費補繳期限的可行性，且需積極查核長期欠費者是否實際從事勞動工作，避免取巧欠費或掛名加保，影響勞保基金的財務健全。

勞動部則表示，去年已針對職業工會、漁會長期欠費會員進行查核，促請職業工會、漁會積極催收欠費及清查會員投保資格，去年計清查2103人、不符資格937人，已減少欠費1545萬餘元，對參酌「國民年金法」規定，也將通盤研議評估。

此外，針對12月最新欠費的職業工會名單出爐，勞保局則表示，將依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付，若工會欠費係因保險費遭違法挪用，還會移送檢調單位偵辦，呼籲工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費。

但為保障勞工權益，被保險人如能提供已向工會繳納保費的相關證明（如繳費收據、匯款單等），足資證明個人應繳保費及滯納金已繳納於工會，勞保局仍會發給給付；至於無法提供證明者，則協調繳清個人應負擔的部分保費後發給，以確保被保險人請領各項給付的權益。