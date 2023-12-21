北韓官方媒體今天報導，領導人金正恩提出警告，北韓如果「受到核武挑釁」，將毫不猶豫地發動核攻擊。南韓及其盟友則呼籲展開「無條件對話」 。

法新社報導，金正恩發出此項警告之前，南韓和美國上週在華盛頓舉行會議，討論與北韓衝突時的核威懾問題。

南韓與美國的議程包括「核武與戰略規劃」，兩國重申北韓對南韓或美國的任何核攻擊，都將導致北韓政權垮台。

但是北韓中央通信社（Korean Central News Agency, KCNA）今天報導，金正恩向軍方飛彈局表示，「當敵人使用核武挑釁時，即使發動核攻擊也不要猶豫」。

美國、南韓和日本隨後也發表聲明，敦促北韓「停止進一步挑釁，接受我方無條件實質對話的訴求」。

面對北韓今年破紀錄的一系列武器試驗，美日韓三國加強了國防合作，並於19日啟動共享北韓飛彈發射的即時數據系統。

北韓18日發射了其最強大的洲際彈道飛彈「火星18」（Hwasong-18），隨後將其描述為針對美國及盟友持續「軍事威脅」的「警告性反制措施」。

美國一艘核動力潛艦上週抵達南韓港市釜山，昨天也派出遠程轟炸機與南韓及日本共同演習。

北韓最近強調，「朝鮮半島依法處於戰爭狀態」，美國在南韓部署的「戰略資產」將是「首先被摧毀的目標」。

美國一架能夠攜帶核武的B-52轟炸機於10月參加南韓、日本和美國舉行的首次聯合空中演習時，北韓稱此次演習是「美國蓄意的核戰挑釁」。

北韓視美國及其盟國的演習為入侵預演，長期以來將其飛彈發射當作必要的「反制措施」。

南韓國防部長最近發表了異常激烈的言論，並在上週提出警告，如果北韓採取任何「破壞和平」的「魯莽」行動，將面臨「毀滅地獄」。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1121221