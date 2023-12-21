日本汽車大廠豐田TOYOTA旗下子公司大發汽車（Daihatsu）爆出「測試造假」的醜聞，涵蓋旗下64款車型、3款引擎，其中以TOYOTA掛牌的就有22款車型、1款引擎受到影響，此事讓TOYOTA股價受到重創，21日盤中一度大跌超過5%，市值慘崩逾2兆日圓（約新台幣4400億）的驚人規模。
大發曾在今年4月表示，旗下部分車款出現「測試不當」的狀況，少部車款是以TOYOTA為名銷售。沒想到，周三由第三方提供的調查結果顯示，大發測試造假的範圍相當大，即使管理層火速召開記者會致歉，並停止販售海內外車款，此事仍讓股價重挫，更讓TOYOTA的商譽蒙上陰影。
TOYOTA發出聲明提到，2013年以來，持續增加其他品牌OEM（雙生車）的數量，且主要以小型車為主。遺憾的是，這樣的方式可能替大發帶來負擔，公司本身也不清楚該公司的認證流程，會徹底調查是否還有類似情況，以客戶的安全為最大考量，全力配合這次調查。
台灣熱銷的Town Ace及Yaris Cross受到牽連，和泰強調，此次事件並非零件有問題，而是其在泰國及印尼的整車認證過程有疏失，而台灣這兩車款皆在台灣製造廠國瑞所生產，並進行整車認證，通過台灣嚴格的安全認證法規，因此並無前述認證疑慮。
由於大發也會替馬自達Mazda及速霸陸Subaru代工生產，影響範圍仍有待觀察，若未能及時止血，大發與豐田的商譽將受到嚴重打擊，甚至有日媒爆料，大發造假測試資料的狀況，早在1989年就已發生，等於醜聞恐持續長達34年。
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