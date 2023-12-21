時序進入年底，強烈大陸冷氣團接力來襲，各地氣溫明顯下降，樂天市場觀察到站上「電暖器」、「暖風機」、「電熱毯」等商品搜尋度提升，相關保暖家電買氣相較前月成長約三成，其中「暖暖包」、「暖手寶」等隨身保暖商品業績更是成長兩倍。
樂天市場推出3C家電歲末年終慶，精選飛利浦直立式暖風機、壁掛暖風機等商品 下殺5.5折起，適逢聖誕節、跨年連續假期，許多民眾會出門過節或規畫戶外行程，樂天市場也特別推薦方便隨身攜帶的防寒發熱小物。此外，因冬季鍋物、火鍋湯底等需求量大幅提升，看準冬季暖胃商機，樂天市場集結人氣美食鍋物名店如金色三麥、撈王、藍象廷等推出的特色火鍋湯底，以及個人獨享的麻油雞。
樂天市場表示，入冬冷氣團報到，帶動站上保暖電器、禦寒小物買氣，樂天市場網羅超過萬款的保暖家電、防寒商品，並祭出3C家電歲末年終慶感恩回饋，精選多款實用且不佔空間的保暖家電如飛利浦直立式暖風機、壁掛暖風機等。12月31日前搭配歲末年終慶活動可享有限時促銷5.5折起、領券現折等優惠。樂天市場同步推薦外出必備的「暖手寶」，如造型可愛吸睛的迷你萌寵樂團暖手寶、貓爪暖手寶，兼具保暖效果、設計和趣味性。
近期溫度驟降，鍋物、火鍋湯底等冬季暖胃美食相當熱銷，如金色三麥推出海鮮及麻辣兩款精釀啤酒火鍋湯底，將啤酒入鍋熬煮，散發迷人麥香，撈王火鍋湯底有胡椒豬肚、藤椒酸菜兩種不同風味，招牌胡椒豬肚濃郁甘醇，鮮美滋味令人回味無窮，藤椒酸菜則以藤椒為基底，配上獨門醃製酸菜，或者微辣辛香的藍象廷泰式綠咖哩鍋。冬令暖身進補必備的麻油雞，由知名團購美食冊子推出麻油獨享組，不須費時熬煮，一個人即能享用美味麻油雞，搭配麻油雞油飯溫暖過寒冬。
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