以美國為首、針對俄羅斯海運石油價格實施上限的西方聯盟20日宣布作出最新調整，美國財政部表示這會讓俄羅斯出口商更難繞過上限。

美財政部並且針對數家企業實施最新制裁，其中1家是俄政府旗下的油輪公司，另3家為涉及俄油貿易的石油交易商。

七大工業國組織（G7）去年宣布對俄海運石油實施每桶60美元的價格上限，以回應俄羅斯對烏克蘭的入侵行動。

美財務部發表聲明指出，該聯盟不久後將要求西方海事服務商在每次裝載俄羅斯石油時，必須向對方公司取得俄油售價低於上限的證明 。

針對俄羅斯的價格上限制裁機制，旨在禁止西方企業為售價高於上限的俄油提供海事服務，這些服務包括融資、保險和運輸等。美國加強制裁俄羅斯能源的力道，因先前的價格上限措施難以減少俄國石油銷售收入。

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