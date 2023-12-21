入冬首波寒流來襲，另一波冷氣團也將接力到來，預計將帶動保暖家電銷售動能！根據Yahoo奇摩購物平台觀察顯示，民眾有感於連日溫度驟降，自12月以來冬日必備的「火鍋湯底」人氣飆升，搜尋量上漲超過3倍 ，輕鬆覆熱就能享受熱騰騰美食的「牛肉麵」也是民眾熱愛選項。

禦寒用品「冬被」和「陶瓷式電暖器」、輕巧好收納的「折疊浴缸」等搜尋度也暴增，消費者最愛輕暖的「羊毛被」、「石墨烯」材質被毯與便攜式「伸縮烘鞋機」。

寒流強勢發威，Yahoo奇摩購物中心精選禦寒單品，像是「東妮寢飾防蹣抗菌雙人法國羊毛被」原價7,960元，下殺31折2,480元；暖胃鍋物「嘉義林聰明沙鍋菜2包」限時購買799元；最後萬用禦寒家電「AIRMATE艾美特2段速人體感知陶瓷式電暖器」下殺48折、2,000元有找。

迎戰寒流，Yahoo奇摩購物中心即日起推出「冬日必備！電暖器選購攻略」活動，消費即可抽法國Tefal不沾平底鍋、申辦Yahoo聯名卡新戶首刷888送冬日必備ㄚ虎電火鍋、更祭出「精選抗寒電暖器下殺優惠」、「月光節」等活動，生活日用品最低1元。