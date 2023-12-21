許多專家預期台股2萬點有望，不少新手、老鳥都急著就定位，隨著投資社團討論愈加熱絡，新手會遇到的問題也一一浮現。存股作家小車表示，剛開始存股，常見到要買哪些標的、下跌是否加碼攤平、漲高是否獲利了結…等諸多問題，想要累積經驗「做中學」是最快的，從小額開始，滾動式修正累積實務經驗才是最可貴的。
◎以下為「小車 x 存股實驗」原文：
股市一漲，各個投資社團的討論也紛紛熱烈起來，常在版上看見新手的各式提問：
ooETF可不可以買？現在股市高點，我可以進場嗎？xx股我被套牢在高點，要加碼繼續攤平嗎？某某ETF漲高，未實現利益已經10萬了，該賣出嗎？
其實無論網路各方大神給你再多建議，最後仍須自己做決定。關於某某股或ETF能不能買，可以先挑一個自己研究過還不錯的標的，從零股小額開始買。等到完整抱著該檔股票或ETF經歷過一年的起伏，該公司的獲利與股利政策持續穩定，或是ETF的填息情況與成分股更換符合自己期待，再進一步加大金額投入。
股票下跌是否加碼攤平？若標的沒問題可以試著零股分批攤平，遇到加碼資金用罄、均價拉不動，或是該標的總投入金額已超過自己單壓一檔的上限時，停止加碼也無妨。待過完整個循環重新回到正報酬時，再來檢討這次下跌加碼有無需要修正的地方，以作為之後買進攤平的借鑒。
至於漲高是否該獲利了結？賣了怕它一路向北，不賣又擔心自己抱上抱下，像個傻子。其實許多事情並不是非黑即白，可以試試部分賣出，後續再來針對賣出的部位做資金的使用檢討，好的經驗繼續複製，壞的經驗下次避免。
總之，存股的經驗累積從「從做中學」是最快的，只有資金投入，真正成為「當局者」，才能知道自己迷網什麼、需要修正什麼。所謂「讀萬卷書不如行萬里路」，實務經驗是最可貴的，如果讀了數百本投資經典、對各家投資派別瞭若指掌、甚至將別人的投資批評得頭頭是道，然而沒有開戶也是枉然。
《大學》有云：「未有學養子而後嫁者也。」意思是從來沒有先學會養孩子再出嫁的女子。為人父母我們要從做中學，股票投資也是。若會擔心，在嘗試期間設定自己可以接受全部虧損的金額上限，5萬也好，10萬也罷，超過金額便不再投入。等到帳面上獲利，或是心態上能接受此種投資類型時再來考慮加大金額。並透過做中學，不斷滾動式修正，逐步試探出適合自己長期投資的組合與操作模式。
此外，切勿在一知半解的情況下嘗試開槓桿，做超出自己財力負荷的投資，造成無法挽救的悲劇。善用股票投資，而不為貪婪所縛，才是真正明智的投資人。
※免責聲明：本文獲得「小車 x 存股實驗」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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