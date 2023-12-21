普發6000還有逾萬人沒領！財政部表示，今年10/1至12/31出生的新生兒，可以在明年1/31前備妥出生證明，以及父親或母親的身分證文件，親赴郵局臨櫃領取。財政部提醒，為了配合醫療院所新生兒通報時程，建議於新生兒出生10日後再行辦理。

財政部昨（20）表示，據統計今年10月至11月每月新生兒約有1.1萬人，但截至11月底，僅有1萬餘人領取，領取比率不到5成。財政部呼籲，家中符合領取資格的新生兒，請新手爸媽把握時間盡速領取，務必在明年1/31前領完，逾期無法領取。

財政部國庫署提醒，前往郵局臨櫃領取時，請務必攜帶新生兒出生證明（不必先辦理出生登記），以及生母或生父具照片的身分證明文件，如果生母或生父委託他人代領，除以上文件外，亦須攜帶代領人具照片的身分證明文件。

該署進一步提醒，配合醫療院所新生兒通報時程，建議於新生兒出生10日後再行前往郵局臨櫃領取；倘遇無法領取或有相關問題，請務必撥打1988客服專線洽詢。