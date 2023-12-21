國發會21日赴行政院會報告「政府經濟發展成果回顧與未來展望」，細數六大面向成果，包含經濟成長加速重回東亞第一、今年整體出口規模預估可望創下第三高，並提到因為國內經濟情勢優異，增加投資台股信心，表現優於東亞經濟體等。展望2024年，國發會認為在外需復甦、內需穩健下，我經濟成長可望回升逾3％。
行政院發言人林子倫21日轉述陳揆裁示時指出，台灣經濟發展表現良好，在經濟成長、全球競爭力、出口、投資、勞動和民間消費、財政金融等面向，讓世界看見台灣經濟實力。
國發會指出，自2016年來，台灣歷經美中貿易戰、全球百年大疫、烏俄戰爭等種種嚴峻挑戰，幸賴政府整體施政兼顧國家經濟發展所需及嚴守財政紀律，加上7年多來與全體國人的攜手努力，經濟表現展現韌性並穩健前行，顯示台灣走在符合國情發展趨勢的道路上。
以下為重要具體成果：
一、整體經濟
2016-2022年平均成長動能不僅高於全球，也重回東亞第一，帶動我於2022年成為全球第21大經濟體；人均所得方面更於2021年首度逾3萬美元，並在人口兩千萬以上國家，2022年排名第10，如以購買力平價（PPP）計算名列第2。
二、全球競爭力
台灣在國際競爭力、推動數位轉型逐步展現成果，引領排名持續晉升，如在2023年IMD世界競爭力，台灣排名第6，整體排名連續第5年進步，且為2012年以來最佳表現；另2023年IMD世界數位競爭力，我排名第9，相較2022年進步2名。
三、出口
2016-2022年出口金額不僅成長逾71％，2022年更締下出口4,794億美元的歷史新高，2023年整體出口規模預估可望創下第三高；同時也逐步減少對中國大陸出口依賴度，促進整體產業朝向高附加價值發展，顯示台灣近年提升投資動能、推動新南向政策，以及強化與主要國家雙邊經貿關係等多重政策，對外經貿更加均衡發展。
四、投資
2016年到2023年11月，僑外來台投資累計已達819億美元，換算成新台幣不僅逾2兆元，2016-2022平均投資金額亦較2011-2015年倍增，再加上政府積極推動投資灣三大方案，投資金額迄今也累積逾新台幣2兆元，顯示台灣仍是全球投資的關鍵選擇；此外，台灣對東協的投資金額已於2023年（1-11月）超越中國。另一方面，政府亦持續加大加強國內公共建設以優化國內投資環境，政府公共建設經費規模續創16年新高，2023年達6,702億元。
五、勞動、消費
由於國內投資擴增帶動就業機會增加，2016-2022年國內失業率平均3.80％，低於2011-2015年平均4.11％；政府也連續8年調升基本工資，以與勞工共享經濟成長果實。此外，國內零售、餐飲營業額亦屢創佳績。其中，2022年零售、餐飲營業額分別達新台幣4兆2,815億元、8,653億元，創歷年新高。
六、財政、金融方面
近年來政府因應國家發展需要及國際重大突發事件（如COVID-19疫情等），妥適運用財政政策維繫經濟穩定成長，並利用經濟成長帶動稅收增長適時增加還債，落實財政健全。如自2016年以來，實際債務還本不僅逐步提高，近8年累計債務還本新台幣7,960億元，其中，2022年還本規模達1,500億元，為史上新高。另政府債務占GDP比率平均持續下降，並較主要國家為低。此外，受惠台灣經濟近年表現優異、產業位居全球供應鏈關鍵地位，台股自2016年蔡總統上任以來漲幅逾100％，不僅明顯高於2008-2016年期間的負成長（跌幅6.1％），也顯著優於其他亞鄰國家，如韓國（漲幅31.6％）、新加坡（漲幅12.8％）、中國（漲幅4.3％）、香港（跌幅15.4％）、日本（漲幅97.0％）。
展望2024年，國發會說，隨全球終端需求回溫，加上人工智慧（AI）等新興科技應用持續擴展，我半導體及綠能投資持續擴增，有助帶動我國出口及生產動能緩步成長，在外需復甦、內需穩健下，行政院主計總處預估我經濟成長可望回升逾3％。
另為因應國際經濟潛存不確定風險，國發會表示，政府將落實疫後特別預算推動，持續加強協助產業轉型升級，優化國內投資環境，吸引關鍵外資企業來台，充裕產業所需人才，減輕人民生活負擔，強化與理念相近國家交流合作等，確保台灣經濟永續成長。
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