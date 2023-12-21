華爾街日報（WSJ）20日引述消息人士說法指出，拜登政府正在討論就電動車等中國商品調高關稅的可能性，藉此提振美國潔淨能源產業以對抗中國更廉價的進口商品。
儘管拜登政府官員長久以來對於貿易政策意見分歧，但仍維持川普時代對中國大約3,000億美元商品的關稅政策。知悉內情人士透露，近期白宮和其他機關的官員針對是否調升關稅進行辯論，有意在明年初將這份關稅檢討報告做出總結。
中國電動車目前進口美國的關稅為25％，這有助於阻撓接受補貼的中國車廠進軍美國市場，調升關稅可能不會立即對美國消費者造成的太大影響。
知情人士稱，其他考慮列入關稅調升的商品包括中國太陽能產品和電動車電池組。 雖然目前美國主要從東南亞進口太陽能材料，但中國仍然是電動車電池重要供應商。
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