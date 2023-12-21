汽車零組件龍頭東陽（1319）今日召開董事會，會中獲得全體董事一致推舉吳永茂董事為董事長，吳永豐董事為榮譽董事長，展現東陽「傳承與永續」的經營信念。

吳永茂擅長企業經營管理，早年帶領東陽，建立規章制度與人才培育、開發外銷市場，繼而規劃國外設廠，全球資源整合與布局，至此東陽站穩全球AM最大供應商的龍頭地位。時至今日，秉持著『傳承與永續』之信念，榮膺董事長繼續擘劃集團發展方向，帶領東陽再次攀登高峰。

吳永豐擔任董事長期間，帶領東陽股票上市，與兄弟齊心協力拓展海外生產據點，擴大營業規模，東陽從在地企業成長為國際化企業。卸任後不吝傳承經驗，擔任榮譽董事長。

東陽整合事業資源，進行全球運籌管理，充分發揮資源運用的最大效益，串聯汽車塑膠、鈑金內外裝部品、風扇馬達等產品線，持續提高OEM、AM兩大市場的規模與競爭能力，再創東陽營運新榮景。

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