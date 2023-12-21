【時報-台北電】大陸中央氣象台21日持續發布低溫黃色警報、強風藍色預警，中東部大部分地區氣溫偏低。此外，山東半島北部已有強烈降雪，提醒民眾留意暴雪災害潛在風險，以及對交通、通訊的影響。

大陸中央氣象台最新預報，今起一直到周日(24日)上午8點，西北地區東北部、內蒙古中西部、華北、東北地區、黃淮及以南大部地區日最低氣溫或平均氣溫較歷史同期偏低5℃以上，其中，內蒙古中部、遼寧、華北、黃淮東部、江淮、江南中東部、華南北部及西部等地的部分地區偏低7℃以上，最低氣溫0℃線將位於貴州南部至華南北部一帶。

觀察今明兩日，新疆北部、甘肅河西、黃淮東部等地部分地區有小雪或雨夾雪，其中，山東半島等地部分地區有中到大雪，局地暴雪(10~15毫米)。雲南西南部及中部、台灣等地部分地區有小雨。內蒙古東南部、青海北部、江蘇中部、川西高原北部等地部分地區有4~6級風。(編輯：廖小蕎)