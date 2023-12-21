【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)11月甫推出旗艦天璣9300，曾一度獲外資大讚「全球最強晶片」，強勁拉獲潮也可望帶動聯發科第四季財測達陣，惟就在天璣9300推出沒多久，最新外電消息指出，聯發科、高通下一代旗艦晶片9400與Snapdragon 8 Gen 4處理器，都將採用3奈米製程，而聯發科會持續沿用全大核設計。
外電消息指出，聯發科天璣9400並沒有採用四顆Arm Cortex-X5超大核心，選擇延續了天璣9300的全大核設計，透過效能更好的大核心取代小核心，藉此減少運算時間、達到省電功效；同時還會導入台積電(2330)3奈米技術，外電更直言，預期天璣9400在效能表現上將全面超越高通，加上聯發科還有價格優勢，對於廠商來說應該會是一大誘因。
聯發科看好第四季手機業務強勁營收成長，將可以抵銷智慧裝置平台的季節性下降，預計單季營收以美金對台幣匯率1比32計算，將落在1200億至1266億，季成長9%~15%。聯發科合計10月、11月營收為858.81億元，也就是說，聯發科12月營收只要達341.19億元，就可以過關財測。
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