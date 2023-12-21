豐田汽車（Toyota Motor）今天表示，由於感應器短路恐導致安全氣囊無法依原本設計的打開，將在全球召修112萬輛車。
路透社報導，此次召修涵蓋2020至2022年出廠的車型，包括Avalon、Camry、Corolla、RAV4、Lexus ES250、ES300H、ES350、RX350 Highlander 和Sienna Hybrid車輛，因有可能乘客分類系統（OCS）感應系統無法運作。這包括在美國的100萬輛車。
如果身材嬌小的成年人或兒童坐在前方座椅，感應器會確保安全氣囊不會打開。經銷商將檢查並在必要時更換感應器。豐田汽車計劃從2月開始通知車主召修事宜。
美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，前座安全氣囊於30年間在美國拯救了5萬多條性命。
NHTSA表示，推出新的感應器，是因為舊型安全氣囊對所有駕駛人和乘客的開展方式都相同，導致兒童、身材嬌小成年人和未繫安全帶的乘客在安全氣囊開展時，與氣囊距離太近導致受傷，並在極少數情況下甚至死亡。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1121221
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