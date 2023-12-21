00713周一（12/18）才除息完，周二就大換股，一口氣換了13檔，因今年6月把AI股換掉後，股價仍一路飆漲，今年漲47%比大盤猛，也成了網友心中的「ETF選股王」，擅長把死魚股變飆股，再高歌離席，存股族擔心00713是否「過熱」了？分析師股添樂表示，有3大理由證明，00713有高息有價差、波動又低，毫無疑問是退休族不盯盤的首選，目前拉回正好可撿便宜。
股添樂在臉書「股添樂股市新觀點」表示，好朋友又問我，00713是不是「過熱」了？仔細回顧了今年來的對話，他老兄「過熱」一詞起碼出現5次以上，過程中00713卻一路上漲，於是股添樂當即撥通親娘的電話，叮嚀她抱好抱緊，不要輕易下車。
這檔ETF今年以來漲了47%，雖然這個數字在所有高息ETF中並非第1，不過也是非常誇張的水平了，畢竟大盤今年漲幅是29.4%。
不過，投資並不是只單看1年，因為我們每一年都會投入，所以真正重要的是「長期平穩表現」。00713之所以能進入股添樂他娘的核心持股，主要基於以下3個理由：
1、近5年累積配發超過12元股息，殖利率平均6.4%。
2、從2017年掛牌以來，6年的時間有4年贏過大盤，這4年有2年是贏10%以上。
3、近5年含息報酬146%，贏過它的ETF只剩科技類與2倍槓桿型，但這兩種的波動都不小，也不是每個人心臟都這麼勇。
一個合理且具成長性的指數，長期來看一定是「越來越貴」的
股添樂指出，有配息有價差、波動度又低，毫無疑問是退休族不盯盤的首選。
回到主題，如果認真來看待「是否過熱」的質疑，坦白說，就算台股真的過熱，其實也不太需要擔心，因為這檔ETF在設計上圍繞「最小化投資組合波動」，還有針對財務、估值的過濾條件。所以哪怕遇到空頭，通常也會相對抗跌。
而且，就過去數據顯示，空頭時期反而是拉開與大盤績效的時間點。例如2022年台股下跌19%，當年度00713僅下跌7%；更遠的2018年台股下跌6%，713跌3%。
更何況，如果行情續漲呢？股添樂認為，要等它回到3開頭或2開頭，機率是非常低的。畢竟這檔ETF每次調整成分股，是以「低波動」+「高股息」為主要過濾條件，漲多的股票成了「高波動」，後面勢必會換成其他「低波動」的股票。
這就意味它可能會賣掉獲利的部位，回頭尋找「低基期」的標的，相當於「賣高買低」，搭配「最小化投資組合波動」的設計，股添樂就問，這是要怎麼「撿便宜」？
一個合理且具成長性的指數，長期來看一定是「越來越貴」的，賣掉也不一定有機會買回。所以不要預設立場，持續持有就對了。
※免責聲明：本文獲得《股添樂股市新觀點》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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