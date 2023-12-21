高雄洲際酒店開業2年履獲海內外餐旅業跨領域獎項肯定，繼榮獲美國謬思酒店大獎、世界旅遊大獎、金級環保旅館標章、亞洲最佳雇主獎、食尚玩家旅遊大賞、綠色餐飲等獎項，12月更摘下星級旅館評鑑的五星等級認證、IHG綠色環保酒店獎項和數位旅遊平台Agoda全球傑出飯店指標的金環獎（Gold Circle Awards），持續以國際品牌資源深耕高雄，透過各界獎項見證南台灣餐飲旅宿業的品質提升，為明年高雄觀光創造話題和市場能見度。

高雄洲際酒店從今年初開始獲獎不斷，連續2年榮獲美國謬思酒店大獎(MUSE Hotel Awards)「世界奢華精品酒店白金獎Platinum Winner World Class Luxury Boutique Hotel」、「永續環保建築設計金獎Architecture Design - Sustainable／Environmental／Green Gold Award」、「世界商務與休閒精品酒店金獎World-Class Business ＆ Leisure Boutique Hotel Gold Award」、「酒店與渡假村室內設計白金獎Interior Design - Hotels ＆ Resorts Platinum Award」、「餐廳與酒吧室內設計白金獎Interior Design - Restaurants ＆ Bars Platinum Award」5項首獎肯定，緊接著又獲得全球知名旅遊及生活時尚雜誌《DestinAsian》頒布的2023年讀者之選「台灣最佳酒店」（Best Hotels in Taiwan）前五名，成為南台灣唯一獲選酒店。

今年中隨著全球旅遊業界最具聲望、素有「旅遊業奧斯卡獎」之稱「World Travel Awards世界旅遊大獎」得獎名單公布，高雄洲際酒店亦登榜「台灣領先商務酒店Taiwan's Leading Business Hotel」；第四季更以WA-RA日式餐廳的無菜單割烹料理贏得2023年第三屆《500盤》美食評鑑肯定，迎來《食尚玩家》旅遊大賞的「豪華服務酒店獎」，同時以SEEDS大地餐廳贏得第三屆綠色餐飲年會的綠食先行獎（Pioneer in Green Dining），積極響應綠色餐飲潮流，不僅餐廳前、後場作業引入全面無紙化，推動廢棄食材有機分解為生質肥料後，回饋屏東在地小農，同時合作友善環境農產品，與台灣土地建立循環經濟的正向連結等，示範旅宿業如何實現餐飲零廢棄的實際行動，取得獎項實質認證成就。

除了餐飲、旅宿、時尚、設計相關獎項，高雄洲際酒店與高雄市轉型永續智慧城市共同邁向永續發展目標（SDGs），以實踐環境、社會、公司治理（ESG, Environmental ＆ Social Governance）與企業社會責任（CSR, Corporate Social Responsibility）為酒店經營理念，今年除了榮獲全亞洲人力資源專業人士提供的最有權威的刊物《HR Asia》雜誌頒發2023年亞洲最佳企業雇主獎、實際取得ECO Label 環保標章 ISO 14024的金級環保旅館認證（Gold Level Green Mark Hotel），日前連獲捷報，不僅獲頒交通部觀光局星級旅館評鑑的五星認證、獲得洲際酒店集團的IHG Green Hotel Award 綠色節能標兵獎項，更榮獲數位旅遊平台Agoda全球傑出飯店指標「金環獎Gold Circle Awards」肯定，從餐飲、旅宿、設計、商務、ESG、CSR六大面向豐收15座獎項，成為南台灣指標型得獎酒店。

歡慶新年，高雄洲際酒店擴大回饋住宿賓客，即日起至明年4月30日止，透過IHG官網直訂任何住房專案專案，於辦理入住時加價168元，即可獲得「百萬樂透抽獎券」，有機會一人獨得IHG One Rewards優悅會會員點數100萬積分，可自由選擇、免費兌換超過40晚全球洲際酒店集團旗下品牌住宿。更有精選亞洲地區洲際酒店及度假村住宿券、遠雄悅來大飯店住宿券、高雄洲際酒店餐飲招待券等豐厚獎項。洲際酒店集團（InterContinental Hotels Group）更於明年1月起啟動全面積分回饋活動，免費加入IHG優悅會會員，於明年1月1日至31日止，活動期間內預訂洲際酒店集團旗下酒店，即可獲得雙倍獎勵積分。