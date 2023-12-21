【時報-台北電】AITO問界M9新車即將於12月26日發布，據了解，這款由賽力斯和華為聯合設計的大型新能源SUV還未上市就已經收穫3.3萬輛盲訂。

發布倒數計時，賽力斯董事長張興海密集走訪常州星宇、博俊科技、崑山滬光等AITO問界M9的核心供應鏈企業，詳細了解目前訂單及交付、用戶訴求及滿意度等情況，並要求賽力斯汽車員工全力以赴做好交付工作，不斷提升用戶滿意度。（編輯：張嘉倚）

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