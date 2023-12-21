對於大陸指台灣構成貿易壁壘，並於今（21）日宣布自明年元旦起中止ECFA中12項產品關稅減讓，行政院提出四大不合理，並表示，有關中止部分石化產品關稅減讓，目前對台灣的衝擊應在風險可管理，損害可控制的範圍，已指示各主管單位繼續做好萬全準備，並與業者持續溝通，必要時，對業者要有快速的輔導機制，並協助業者持續分散市場風險。
針對日前大陸宣布對我貿易壁壘調查結果，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮於21日赴行政院院會進行回應報告，指出該份調查報告有四大不合理之處，並認為大陸作為屬國際間認定經濟脅迫，呼籲陸方停止片面政治操弄，雙方應依WTO機制，隨時啟動協商解決。
經貿辦指出，大陸報告四大不合理，貿易壁壘調查報告從調查過程、內容、結論等，以及今日對部分石化產品中止關稅減讓宣布，均不符國際規範 。
經貿辦說，首先調查過程不公平、不公正、不公開、不透明，並不符合國際規範。例如申請書、評論意見、答卷者身分及非機密數據摘要報告均未公開或限制外國人取得，且在調查過程中刻意跳過我方政府，顯現其政治目的大於經濟目的。
其次，經貿辦認為，內容與事實不符。例如，陸方指出調查期間我方不斷增加貿易限制品項，但事實上，項數變動係因海關進口稅則的技術性調整，實際禁止範圍根本沒有異動；再者，陸方亦曲解貿易政策檢討機制，刻意混淆視聽，企圖塑造我方不願處理爭議形象。
再者，經貿辦說，陸方片面認定我未履行WTO及ECFA義務，不符WTO規範。事實上，WTO已有爭端解決規定，會員就其他會員恐有違反義務時，不得自行認定，應訴諸WTO爭端解決機制處理。兩岸2002年同時入會已21年，陸方從未透過WTO爭端解決機制與我協商解決，在ECFA架構下大陸以政治理由片面停止與我諮商減少貿易障礙，責任不在我方。
最後，經貿辦說，調查影響評估數據誇大不實。大陸的影響評估方式不透明、數據刻意誇大，僅以受調業者片面推估之潛在出口損害，即認定為受損範圍，無具體根據的評估方式令人難以信服。此外，大陸對我貿易逆差是因我限制產品造成，但此與事實不符，從雙方統計上可得知此為國際分工結果，我國對大陸主要出口邏輯晶片、資通訊產品、電子零組件等中間財，在大陸加工或組裝為成品輸往全球，造成逆差的原因，與此次所稱受限制產品無關。
我方評估，大陸片面對我中止部分石化產品關稅減讓，目前對台灣的衝擊應在風險可管理，損害可控制的範圍。行政院已就本案風險及損害，指示各主管單位繼續做好萬全準備，請各部會與業者持續溝通，必要時，對業者要有快速的輔導機制，並協助業者持續分散市場風險、健全產業體質，勿過度依賴單一市場。
我方要再次重申，兩岸同屬WTO會員，相關貿易問題均可依WTO機制與相關規範有效處理，陸方應停止片面政治操弄。若陸方有誠意，雙方隨時可依循WTO機制啟動協商，共同面對解決貿易的爭端。
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