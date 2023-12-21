【時報-台北電】因主要生產國印尼，近年來對下游鎳生產的投資大幅增加，加上中國一些生產商在去年也加大了陰極鎳產量，導致全球鎳市場出現過剩的情形，鎳供應持續成長，但消費持續低迷並未獲得改善，倫敦金屬交易所(LME) 註冊倉庫鎳庫存報53,724公噸，為1月10日以來的最高水平，庫存增加，致倫敦(LME)鎳價下跌。

周四(12/21)截至台北時間13:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期鎳下跌1.3%，報每公噸16,635美元，盤中最低一度跌至每公噸16,525美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)