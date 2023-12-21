【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17543.74點，跌91.46點；總計274家漲、669家跌、110家持平；委買20748977張、委賣11407005張；總成交值3242.27億元。

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