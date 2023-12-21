大陸對台貿易壁壘調查結果出爐後，21日再度出招，宣布中止部分ECFA產品關稅減讓，涉及12個項目產品。商總理事長許舒博表示，絕對還有下一波。
ECFA開始取消，許舒博表示，短期內就會有影響，企業一定會受傷。如果一定要WTO(世界貿易組織)架構下談判，就沒有ECFA，所以政府一定要變通。
大陸的動作就是逼台灣執政黨協商談判，所以政府反應要愈快愈好，才得以及時止傷。
大陸對台貿易壁壘調查結果出爐後，21日再度出招，宣布中止部分ECFA產品關稅減讓，涉及12個項目產品。商總理事長許舒博表示，絕對還有下一波。
ECFA開始取消，許舒博表示，短期內就會有影響，企業一定會受傷。如果一定要WTO(世界貿易組織)架構下談判，就沒有ECFA，所以政府一定要變通。
大陸的動作就是逼台灣執政黨協商談判，所以政府反應要愈快愈好，才得以及時止傷。
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