大陸國務院21日以台灣單方面違反海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）規定為由，宣布自2024年1月1日起，中止包括丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品關稅減讓。大陸國台辦隨後表示，支持相關主管機關採取中止ECFA部分產品關稅減讓措施。

人民網引述國台辦發言人朱鳳蓮21日表示，長期以來，民進黨當局單方面對大量大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反ECFA關於「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」的條款，損害大陸相關產業和企業利益。支持相關主管機關採取中止ECFA部分產品關稅減讓的措施。

朱鳳蓮指出，2010年6月，兩岸在「九二共識」基礎上簽署ECFA，多年來大陸始終切實履行承諾，推動和保障ECFA的生效和實施，為兩岸特別是台灣相關企業和民眾帶來實實在在的利益。

朱鳳蓮批評，民進黨在上台前攻擊ECFA，上台後不僅不採取切實措施解除對大陸歧視性貿易限制，還不斷變本加厲修改規則、設置障礙，惡意阻撓破壞兩岸經濟正常交流合作，嚴重阻礙ECFA實施，導致大陸相關部門不得不中止ECFA部分產品的關稅減讓。