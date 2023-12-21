興櫃公司學習王科技（6780）提供數位產品內容授權OMO服務，發展新型態教育學習產業鏈，以滿足個別化的高效果，與制式化的低成本與高效率，協助實體機構能以快速、低門檻模式進入數位學習市場，同時拓展出數位教育產品的新通路。
在大數據、雲端運算、人工智慧（AI）技術日精月益的情況之下，OMO （Online Merge Offline）虛實融合模式有助於商業模式多元化。
經由課程設計、教材製作，加入自動化和智能化元素，打造專屬學習規劃，不受地域限制且能自由安排學習時間的環境。
而透過線上強大數位智能系統教學，線上融合線下之客製化個別指導教學模式，更可提升線上教學成果及優化線下教學效率，達到全方位適性輔導，有效提高學生的學習成效。
學習王科技在市場策略上以深度整合線上和線下的OMO模式，達到服務融合、教學融合、數據融合等三大目標。
學習王科技與「愛學館」合作近3年，完成全省實體機構已逾80家，2024年將持續往超越百家的品牌合作校邁進，且會朝深度合作模式互利互惠。
同時，學習王科技也積極布局與行業內的夥伴合作關係，以擴大影響力和市場份額，公司預期，數位內容授權暨商品銷售收入及獲利在未來3年可望逐年成長。
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